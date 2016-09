Plaadiesitlusel kõnelesid kõrvuti poetess ja kirjandusprofessor

CD «Pühendus» on sarja «Kirjanike hääled» üheksas plaat, millele on salvestatud Viivi Luike lugemas oma luuletusi. Neid on CD-l ühtekokku 49. Plaadi esitlus Tallinnas kirjanike maja musta laega saalis oli tänavu maikuus.

Möödunud nädalal rahvusraamatukogus toimunud seminaril «Kõik on noatera peal ja sellepärast nii ilus» oli üks keskseid teemasid samuti Viivi Luige looming, põhjuseks tema peatne 70. sünnipäev – ta on sündinud 6. novembril 1946 Viljandimaal Tänassilmas.

Järjekorras kümnes CD-sarja üllitis «Eesti eleegia» valmis varem, Jüri Talveti 70. sünnipäeva tähistavaks konverentsiks mullu detsembris.

«Kirjanike hääled» on Eesti kirjanduse seltsi ja Eesti kirjandusmuuseumi ühine ettevõtmine, milles salvestatakse eesti kirjanikke oma loomingut lugemas ning pakutakse kuulajaile plaatidena omalaadseid valikkogumikke eesti kirjandusest.