ERMi avamisele saabuvad Tartu sõpruslinnade esindused

«Huvi ERMi uue hoone vastu on suur,» kinnitas pressiesindaja vahendusel linnapea Urmas Klaas. Sellised mastaapsed projektid, nende saamislood ja elluviimine on igas linnas tähtsad ning kogemuste vahetamine on seejuures väärtuslik, lisas ta.

Sõpruslinnadest saabuvate külaliste seas tulevad kultuurielu suursündmusest osa saama Uppsala linnapea Marlene Burwick, Tampere abilinnapea Anna-Kaisa Heinämäki ning Lüneburgi muuseumi direktor prof Heike Düseldert.

Lisaks ERMi uue hoone avamisüritusele külastavad sõpruslinnade esindajad ka Lotte lasteaeda, vastavatud SPARK Demo keskust ja aparaaditehast.