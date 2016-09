Jalakäijale otsa sõitnud juht on jätkuvalt leidmata

Tartus Narva maanteel auto ette jäänud naine sai raskelt viga

Täna hommikul äratasid linlaste tähelepanu Tartus Narva maantee ääres asuva Ümarlaua baari ees seisnud kiirabiautod. Kohapeal selgus, et auto ette oli jäänud 62-aastane naine. Miks ta aga just sellises kohas teele sattus, on esialgu teadmata, seetõttu otsib politsei kontakti pealtnägijatega.