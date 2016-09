Karlova Kohvi fookuses on sügisest fantaasiarikkad pudrud

Kohvikutegijad soovisid Karlova Kohvi kindlasti kevadisteks linnaosa päevadeks avada. Kohviku toiduentusiast Laura Valli ütles, et pärast avamist püüti ennast leida, mis on ka üks põhjustest, miks oldi suvel mitu kuud külastajatele suletud.

«Suvel käisid suured arutelud, mis meile endale imponeerib ja mis võiks see asi olla, mida pakkuda, millel oleks ka uuenduslik väärtus,» rääkis Valli lisades, et seejärel jõuti koos kohviku eestvedaja Laura Mähariga selleni, et puder tundub midagi uuenduslikku, mida teised kohvikud laias valikus ei paku.

Puder klappis ka kohviku lahtiolekuaegadega, sest Karlova Kohv ei ole Valli ja Mähari sõnul selline õhtukoht, vaid avatud ollakse hommikul ja lõunal.

Laura Mähar arvas, et kui inimene kuuleb sõna puder, siis võib enamikel tulla suhteliselt sarnane pilt silme ette. «Tegelikult see maailm on väga palju mitmekesisem,» lausus ta. Mähar lisas, et Karlova Kohv ei paku tavalist putru, kus on võisilm või lusikatäis moosi peale pandud, vaid lisaks teraviljale lisatakse sinna erinevaid puu- ja köögivilju, pähkleid, juustu, jogurtit ning palju muud.

Iga päev on kohviku valikus üks hommiku- ja üks lõunapuder. Kui hommikupuder võib olla nii soolane kui ka magus, siis lõunaajal on siiamaani olnud valikus soolane puder. Hinnad on putrudel vastavalt 3.20 hommikusöögi ja 3.90 lõunasöögi eest.

Mähar ütles, et hind võib tunduda küll kallis, aga tema sõnul kasutab kohvik valdavalt mahetoorainet, mis on tavatoorainest oluliselt kulukam. Lisaks on puder palju rikkalikum kui näiteks tavaline kaerahelbepuder võiga.

Kuna Karlova Kohv tegutseb ka miniröstikojana, on fookuses muidugi endiselt ökokohv, mida soovitakse Mähari sõnul müüa pakkidena rohkem välja kui kohapeal. Toitudest on lisaks pudrule menüüs veel erinevad küpsetised, mida süüa kohvi või muu sooja joogi kõrvale.