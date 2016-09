Tartus joonistatud nädala näod vaatavad möödujaid Torontos

Läinud nädala reede hommikul ragistasid Postimehe toimetuste juhid Tallinnas koosolekulaua taga ajusid: kes on need tegelinskid, kes andsid ilmet lõppeva nädala Eesti elule ja kelle näopildid tuleks koos väikese jutuga lehte panna. Kusjuures üks peaks olema eriti tähtis isik, kohe nii tähtis, et temast peaks Peegel joonistama suure värvilise portree.