Pildid: Tartus avati uus äri- ja kommuunikeskus SPARK

Keskuses töötab praeguseks umbes 120 inimest ja kolmteist ettevõtet, mis ei ole kõik sugugi idufirmad. Majas on ligikaudu viis tuhat ruutmeetrit, millest 80 protsenti rendivad seal tegutsevad ettevõtted, nende seas on näiteks Ajujahi võitnud SprayPrinter ja Eesti kõige kiiremini kasvav tarkvaraarendaja Mooncascade. Viimane on majas kõige suurem rentnik, võttes enda alla 800 ruutmeetrit.

Tartu teaduspargi juhtimisel tegutseb majas samuti Lõuna-Eesti ettevõtete demokeskus SPARK Demo, kus on väljapanekuga esindatud nelikümmend piirkonna ettevõtet.