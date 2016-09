Haamriga vastu kätt ja teisedki illusioonid ajasid segadusse

Täna pärastlõunal saabus etendust «Aju paljaks!» vaatama nii palju huvilisi, et Ahhaal tuli teater kolida suurde auditooriumisse. «Kõik te olete nüüd katsejänesed,» kinnitas teadusteatri juhataja Anu Saarva ning alustas. Tegelikult käis etendus juba siis, kui publik saali sisenes. Mängis muusika, mis tundus paljudele ebameeldiv.

«See on sellise sagedusega muusika, mis ajule üldse ei sobi,» selgitas ta. Helid tekitavad ajus tunde: võitle või põgene. Nii kasutatakse näiteks õudusfilmides stseenide rõhutamiseks just sellist muusikat, mis paneb aju emotsioone võimendama.

Üksteise järel andis Saarva publikule ülesandeid, mis ajasid aju päris krussi. Kas me saame ikka oma silmi uskuda? Juba värvidemäng sõnadega tekitas korraliku segaduse. Kui sõna «sinine» on kirjutatud punase värviga, ei pruugi vastaja värvi nimetades üldsegi õigele toonile pihta saada, selgus katsest. Kui inimene on harjunud töötama tekstiga, nõuab visuaalse mõõte lisandumine ajult tõsist kohanemisvõimet.

Põnev katse oli seegi, kui publiku hulgast kutsutud vabatahtlikule pandi selga kittel, mille ühe varuka otsas oli kunstkäsi. Selgus, et üsna kiiresti hakkab inimene kunstkätt enda omaks pidama ja kui etenduse läbiviija kunstkäele pintsliga silitamise järel ootamatult haamriga virutab, ehmatab käe kandja korralikult ära.

