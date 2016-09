Elu lihtsamaks tegevad ideed võistlevad 40 000 euro nimel

Prototroni tegevjuht Jana Pavlenkova julgustab kõiki ettevõtlikke inimesi oma ideedega välja tulema. «Paljud Prototroni rahastusega lendu tõusnud ettevõtted ongi alguse saanud kellegi isiklikust probleemist ja sellele lahenduse otsimisest,» kinnitas ta. Prototron aitab selle lahenduse ehk käega katsutava prototüübi valmis teha.

Parimaks tunnistatud ideede teostamist rahastatakse kuni 10 000 euro ulatuses. Ideid oodatakse 15. oktoobrini rahastu kodulehel aadressil www.prototron.ee.

Võitjameeskonnad saavad lisaks prototüübi loomiseks vajalikule rahasummale ka erinevaid tugiteenuseid, mille hulka kuuluvad Tehnopoli kuuekuuline inkubatsiooniprogramm, õigusabiteenused ja kommunikatsioonitugi. Nii saavadki ideedest käegakatsutavad tooted, lahendused ja ärimudelid, mis meelitavad ligi investoreid ja uut rahastust, lisas Pavlenkova.

Tugiteenused on kui motivatsioonipakett ja mõeldud tema sõnul selleks, et toetada meeskonda nende idee arendamise teekonnal. «Üksinda garaažis nokitsedes on tulemus üks, oma meeskonnaga teiste startuppide kõrval toetavas inkubaatorkeskkonnas hoopis teine.» Lisaks suunavad meeskondi oma valdkonna spetsialistidest mentorid.

Ideevõistlusele on oodatud kõik eraisikud ja ettevõtted, noored ja vanad, kogenud ja algajad, töötavad ja õppivad, linnast ja maalt. Kusjuures tänavu on konkursile eriti oodatud innovaatilised ideed just Põlva, Võru- ja Tartumaalt.

Piirkonna parimale ideele, mis ei jõua seekordse vooru võitjate sekka, on kavas välja anda eripreemia erinevate tugiteenustena, et innustada siinseid ettevõtlikke inimesi.

Kaotada pole ju midagi, ainult võita, julgustas Pavlenkova. Konkursil osalemiseks tuleb kirjeldada oma ideed. Kusjuures kõik ideed saavad asjatundlikku tagasisidet, millised on võimalikud kitsaskohad ning kuidas taotlust veelgi paremaks muuta.

Prototroni on oodatud kõik ideed, eriti mehatroonika, elektroonika, infotehnoloogia ja rohelise tehnoloogia valdkondadest. Ekspertkogu valib kandidaatide seast välja 20 parimat meeskonda, kes saavad personaalset nõustamist ja juhendamist oma idee lõppesitluseks. Detsembri alguses pääsevad 10 parimat meeskonda ekspertkogu ette oma ideed kaitsma ning 9. detsembril kuulutatakse välja Prototroni võitjaid.

2012. aastal Swedbanki, Tehnopoli ja Tallinna Tehnikaülikooli poolt asutatud Prototron on tänaseks rahastanud 35 idee prototüüpimist kogusummas 380 000 eurot. Mitmetest rahastatud ideedest on välja kasvanud rahvusvaheliselt tuntud edulood nagu Lingvist, Flydog, coModule, GlobalReader ja Sprayprinter. Rahastajatena on Prototroniga liitunud keskkonnaministeerium, Utilitas ja Hedman Group ning Tallinna linn.