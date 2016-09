Lõuna prefektuuri kinnitusel teatati 26. septembrilt politseile, et Tartus Kaunase puiestee korteris on kuulda peretüli. Politsei saabumisel keegi korteri ust ei avanud, mistõttu tuli see päästjate abiga maha võtta.

Politsei tuvastas kohapeal, et 34-aastane mees ründas oma 40-aastast elukaaslast. Mees peeti kuriteos kahtlustatavana kinni ja tema suhtes alustati kriminaalmenetlust karistusseadustiku kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel.