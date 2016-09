Mattias Kuusik lõpetas Euroopa meistrivõistlused seitsmendana

Eesti Akadeemilise Spordiliidu teatel pidid Nikita Pikulenko (kuni 73kg), Tanner Saar ja German Duran (mõlemad kuni 81 kg) piirduma vaid ühe kohtumisega. Mattias Kuusik (kuni 90kg) ja Otto Krister Imala (kuni 100kg) näitasid head maadlust, kuigi seekord medalit veel ei tulnud.

Imala sai kokkuvõttes viienda koha, võites kolm ja kaotades kaks kohtumist. Praegu Šveitsis elav ja treeniv Imala paikneb maailma edetabelis 18. kohal. Eurooplaste seas hoiab ta kümnendat kohta.

Tartu vallas elav Tartu ülikooli teisel kursusel õppiv Mattias Kuusik (DO judoklubi), kes hooajal võitis ühe maailmakarikaetapi, oli neljal korral teine ning kahel korral viies, astus võistlustulle suurte lootustega. Euroopa meistrivõistluste tabelis sai ta kaheksanda asetuse, mis tähendas, et veerandfinaalis tuli vastamisi minna maailma edetabelijuhiga.

Esimeses ringis alistas ta ipponiga Miroslav Blahusiaki (Slovakkia). Kaheksandikfinaalis oli tasavägine kohtumine ukrainlase Oleksii Babenkoga. Kumbki ühtki võtet ei suutnud teha, kuid vastane sai ühe shido enam, mis viis Mattiase veerandfinaali. Seal tuli vastaseks mullune juunioride maailmameister ja ülekaalukas maailma edetabeli juht Nikoloz Sherazadishvili (Hispaania).

Kohtumine kulges tasavägiselt. Poolteist minutit maadeldud ja Sherazadishvilil üks hoiatus (shido), kaks minutit maadeldud ja mõlemal üks shido. 2.39 minutil tegi maailmameister yuko väärilise heite ja läks kohtumist juhtima. Kuusik üritas, sai ka waza-ari väärilise heite tehtud, kuid väljaspool tatamit ja heidet ei loeta. Pool minutit enne lõppu sai Sherazadishvili veel ühe shido, kuid suutis hoida edu lõpuni.

Järgmiseks vastaseks oli Kuusikul tugev poolakas Jakub Ozimek. Matš oli äärmiselt tasavägine, kumbki ei suutnud normaalaja lõpuni heidet teha, kuid lisaajal tegi esimesena heite poolakas, mis tähendas Kuusikule seitsmendat kohta.

Mees ise ei jäänud rahule viimaste kohtumistega, eriti kahju oli tal kaotusest Sherazadishvilile, kes oli võidetav, lisas spordiliit. Samas näitas võistlus, et Kuusik on võimeline kõigi parimatega võrdselt heitlema ja ka neid võitma.

Maailma ametlikus juunioride edetabelis platseerus Kuusik nüüd kaheteistkümnendale kohale, Euroopa edetabelis on ta seitsmes. Kõigi kontinentide hooaja etappidelt saadud punktide hulgalt on Kuusik teine. Veel on ta otsustanud novembris võistelda U23 Euroopa meistrivõistlustel Jeruusalemis, kus loodab samuti heidelda kõige kõrgemate kohtade eest.