Kuningas jalgpall jõudis väikekülla

Eksvangide keskuse rajamine elurajooni ehmatas naabreid

Mõni nädal tagasi märkas Vahi tee elanik Andres Puusepp, et tema krundi kõrval endise Tartumaa veterinaarkeskuse majas käib kopsimine ja tegutsevad ehitusmehed. Nii ta suure ehmatusega teada sai, et selles vaikses tänavas otse Tartu linna piiri taga konservitehase naabruses on kavas avada endiste vangide rehabilitatsioonikeskus.