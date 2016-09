Selle sügise esimene regilaulutuba leiab aset 30. septembril, siis küll veel mitte ERMis, vaid Ruunipizza kohvikus, ning seal on külaline rahvaluule- ja muusikateadlane Janika Oras, teemaks töölaulud.

Järgmised regilaulutoad on Eesti Rahva Muuseumis. 29. oktoobril on kohal Anneli Vilbaste ning teemaks õhtu- ja unelaulud, 26. novembril jutustab ja laulab Mikk Sarv Linnuteest ja päikesest. 10. detsembri teema on esialgu veel lahtine. Regilaulutuppa tulija muuseumipiletit ostma ei pea.

Aastatepikkune tava

Niisugune kooslaulmise traditsioon on Tartus kestnud juba mitmeid aastaid, kord Maarja Aigro, kord Moon Meieri juhtimisel.

Kogunetud on peamiselt Tartu muuseumides, aga ka näiteks Supilinna Kikerkohvikus, mis nüüd on suletud.

Veronika Sõstar ise on suur muusikasõber, koolitanud end mitmel pilli- ja regilaulukursusel. Ta on tuntud-teada inimene tänu Allikabändile, kus ta laulab ja kannelt mängib. Tänavapildis tunneb Veronika Sõstra ära juhtkoer Glory järgi, kes on ta lahutamatu kaaslane, kuna Veronika on pime.

Kui regilaulutuppa uut juhti otsiti, julgustas Veronika Sõstart seda ülesannet vastu võtma Assar Järvekülg, kes on erivajadustega inimeste vabatahtlik toetaja ja Allikabändi sõber.

Ka oli Assar Järveküljel endal hea ettekujutus sellest, mida regilaulutoas tehakse, sest ta ise on selle tööst koos Allikabändi teiste liikmetega osa võtnud. Nii ta leidiski, et Veronikale võiks see töö sobida.

Veronika Sõstart iseloomustades ütles ta, et tüdruk on hea organiseerimisvõimega, mida on näha siis, kui ta on Maarja tugikeskuses midagi teinud. Ka töötab Veronika Tartu vaimse tervise hooldekeskuses masseerijana.

«Ta on tõesti hästi tegus inimene, mis sest et samal ajal ka natuke uje ja ara loomuga,» rääkis Järvekülg. «Aga ma mõtlesin, et regilaulutoa organiseerijana saaks Veronika enesekindlust ja julgust juurde. Et see tuleks ta arengule kasuks.»

Regilaul ammu südames

Assar Järvekülg lisas, et Veronika tunneb isiklikult paljusid muusikainimesi ning regilaulutuppa laulikuid kutsuda ei ole tal keeruline. Ta saab ka suurepäraselt hakkama meilide saatmise ja lugemisega, abiks kõnesüntesaator.

Veronika Sõstar ise ütleb, et temal on regilaul ammu südames.

«Tuhandeid aastaid tagasi räägiti ju lugusid peamiselt lauldes,» selgitas ta. «Sealt on sündinud kõik need vestmis- ja sõjalaulud, samuti töö- ja tähtpäevade ning elu kurbade ja rõõmsate sündmuste laulud. Neis on väga palju lummavat ja ma kutsun kõiki inimesi regilauludest osa saama.»

----------------------

Regilaulutuba

• Kord kuus kell 17–19.

• 30. septembril Ruunipizza kohvikus.

• 29. oktoobril, 26. novembril ja 10. detsembril Eesti Rahva Muuseumis.

• Jätkub uuel aastal.