Ralli toob nädalavahetusel liikluspiirangud

Reedel kell 16–19 ja laupäeval kell 18.15–20 suletakse liikluseks Poe tänav ning Vabaduse puiestee taksopeatus. Ajutine taksopeatus asub Vabaduse puiesteel sada meetrit Riia tänava suunas.

Seoses ralli linnakatse läbi viimisega suletakse reedel kell 18.15–21 liikluseks Tartu laululava tagune parkla, Kauna tänav, Oa tänav (Piiri ja Kauna tänava vahelises lõigus) ning Tuglase tänav (Kreutzwaldi tänava ja laululava alumise parkla vahelises lõigus).

Ralli linnakatse start antakse reedel kell 19.23 Oa tänavalt. Tartu ralli peakorraldaja Andrus Sõna ütles, et Oa tänavalt liiguvad autod edasi lauluväljaku juurde, mille tagumises alumises parklas on väike demonstratsioonring. Finiš on lauluväljaku üleval. Andrus Sõna sõnul on ring umbes kaks kilomeetrit pikk ja see läbitakse üks kord.

Sõna ütles, et eelnevad kaks aastat on linnakatsel kaks ringi tehtud, kuid tänavu otsustati kulude kokkuhoiu mõttes teisiti. «Viia õhtuni see müristamine on korraldaja jaoks on suur kulu, me loobusime sellest. Meil on metsas kilomeetreid palju ja lisaks veel Põlva linnakatse,» lausus ta.

Lisaks on Tartu motosõu toimumisega seoses suletud liikluseks 23.–25. septembrini Tartu näituste juurest Kreutzwaldi tänav 60 sissesõidutee ning kehtestatud peatumise keeld Kreutzwaldi tänaval kesklinna suunal (linna piirist kuni Tuglase tänava ristmikuni).

Tartu Rally 2016 avamine toimub reedel kell 16 Raekoja platsil.