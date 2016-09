Raamatukogubuss Katarina Jee tuleb tartlastele külla

Taimaa münt kipub poodidesse

Aina paremaks minev elujärg on teinud reisimise eestlastele taskukohaseks ning paljud kaasmaalased käivad puhkamas ka Taimaal. Nii mõnigi neist on kindlasti avastanud, et sealne 10-baatine münt on üsna sarnane kodumaal ja Euroopas käibeloleva kaheeurosega. Vähe sellest, münte on toodud ka Eestisse ning et need on nii sarnased kaheeurostega, jõudnud ka kauplustesse kassapidajate kätte.