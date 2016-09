Tartu soovib tänavatele tulevikus ka elektribusse

Hankeperiood algab 2019. juulist ja kestab kümme aastat ehk jutt on sellest, millised bussid on Tartu tänavatel ka 2029. aastal. «Periood on pikk, selle ajaga võib paljugi ühistranspordis muutuda,» ütles abilinnapea Valvo Semilarski.

Ta tõi näiteks, et ka Soomes ja Rootsis minnakse üle elektribussidele, ehkki praegustes tingimustes on need veel kallimad.

«Me ei tea, mida soovivad bussitootjad oma keskkonnasõbralikkuse väljendamiseks ja millised hakkavad olema toetusmeetmed vesinikkütuse arendamiseks,» rääkis abilinnapea. «Me jätame ukse lahti. Kui tuleb palju vaidlusi ja palju täpsustavaid küsimusi, saame ka need võimalused kõrvale jätta.»

Semilarski nentis, et arvutamist vajab nii sõidukite kui ka kütuse hind.

Eraldi on küsimus, mille alusel hakkab Tartu linn perioodiliselt korra kvartalis korrigeerima vedaja pakutud kilomeetrihinda. Arvesse tulevad tarbijahinnaindeks, tööjõu ja kütuse hinna muutus. Diislikütuse puhul on alus selge, ka gaasi puhul, aga elektri ja vesiniku puhul täit selgust ei ole.

«Aga vaatame, võimaluse me vähemalt anname,» ütles Semilarski.

Kui volikogu loa annab, on hange plaanis välja kuulutada oktoobri lõpus või novembri alguses. Pakkumiste tähtaeg jääb sel juhul jaanuari algusesse.

Soomes katsetatakse juba juhtideta busse, kas ka Tartus on sellele mõeldud?

«Ütlen ausalt, need on Tartu kontekstis täna lennukad ideed ja me ei ole tõsiselt arutanud, et see võiks lähiajal realiseeruda,» ütles Semilarski.

Tartu korraldas bussivedaja leidmiseks hanke ka tänavu kevadel, ent see nurjus vaidluste ja ajapuuduse tõttu. Sebe korraline leping oleks lõppenud tuleva aasta juunikuuga, nüüd on Sebega lepingut pikendatud kahe aasta võrra.