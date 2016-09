Kõrvits kasvas kohati nii hästi, et seda pole kuhugi panna

Sel sügisel ostab Põltsamaa Felix kodumaistelt kasvatajatelt kokku 900 tonni kõrvitsat, mida on sada tonni vähem kui mullu. Salvest varub tänavu kõrvitsat aga tublisti rohkem kui läinud aastal. ASi Salvest tegevjuht Lauri Betlem teatas, et kokku ostetakse ligi 85 tonni kõrvitsat, mida on veidi enam kui 40 protsenti rohkem kui aasta tagasi.

«Kuigi kõrvitsa kasvuaeg oli väga vihmane, oleme rahul, saak on tänavu väga hea,» ütles Põltsamaa Felixi turundusdirektor Marek Viilol.

Põltsamaa Felix ostab kõrvitsat Jõgeva, Lääne-Viru, Viljandi, Pärnu ja Tartu maakonna kümnelt kasvatajalt. Salvest teeb koostööd Tartu- ja Põlvamaal tegutseva nelja kõrvitsakasvatajaga. «Nad toovad meile väga kvaliteetset kaupa,» kiitis Lauri Betlem köögiviljakasvatajaid. Ta lisas, et kuuldavasti on tänavune kõrvitsasaak kohati nii hea, et seda pole kusagile panna.

Kui Põltsamaa Felixi kõrvitsahoidistest suur osa ehk ligi 90 protsenti läheb kaubaks Põhjamaades, siis Salvest teeb kõrvitsahoidiseid vaid Eestisse. «Et kõrvitsa käitlemine on väga töömahukas ja samas on sellest tehtud toodete hinnad eksportturgudel odavad, siis me kõrvitsatoodete hulka praegu suurendada ei kavatse,» selgitas Lauri Betlem.

Salvest valmistab kõrvitsatest peamiselt traditsioonilist salatit. Uudisena lisandub sel aastal valikusse kõrvitsasalat porgandiga. Põltsamaa Felix kostitab tänavu samuti uudistootega, letile tuleb Maalehe 2015. aasta hoidisekonkursi võidutöö retsepti alusel loodud kõrvitsa-astelpajusalat.

Salvestis lõpeb kõrvitsategu septembri viimastel päevadel, Põltsamaa Felixis käib see töö oktoobri lõpuni.