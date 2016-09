Streik venitab patsiendi ooteaja homme pikemaks

Meedikutest padjasõdalased tegid ilma maikuu viimasel päeval, mil nad padjaga tööle ilmudes püüdsid solidaarsed näida poliitikute raske tööga.

Homne tunnine tööseisak on suunatud valitsuse pealiskaudse suhtumise vastu tervishoiu rahastamisse ning pole samuti vaid kõnekoosolek.

Poolt ja vastu

Kommuunil «Tervis on kallis» on üle 5200 liikme ning selle looja, erakorralise meditsiini arst Kuido Nõmm kuulutas eelmisel nädalal välja konkursi, millest kutsub osa võtma kõiki inimesi. Ta palub valmistada plakat «Tervis on kallim kui …» ja seda kõikjal demonstreerida.

«Näitamise kohaks võivad olla auto, millega te tööle sõidate, taga- või küljeklaas, osakond haiglas, registratuur, vastuvõtukabinet tervisekeskuses või mis tahes teine koht, kus te töötate, puhkate või muidu viibite,» kirjutas Kuido Nõmm. Oluline on ka plakatit koos iseenda ja kolleegidega pildistada ning postitada meediasse, riigikogu ja valitsuse liikmetele.

Teises kommuunis «Arstide toetuseks» kutsutakse üles tänama oma arste. «Teeme oma uudised! Räägime headest ja ilusatest kogemustest,» kirjutas seal Katarina Pagan.

Hambaarstide liit on samuti avaldanud oma seisukoha, toetades arstide liidu seisukohta, et rahvastiku vananemise tõttu tuleb põhimõtteliselt tervishoiu rahastamist suurendada.

Meedias levib ka arstide vastu suunatud streigi mahasurumise õpetus, mida Kuido Nõmm kutsub omakorda täiendama «üle-võlli-stiilis» näpunäidetega, nagu näiteks tõeline arst mitte ainult ei streigi, vaid ta ka ei küsi patsiendile tervishoiusüsteemi raha juurde.

Kuidas streik välja paistab

Homme kell 9–10 algava streigi korraldajad on Eesti arstide liit, Eesti õdede liit ja Eesti tervishoiutöötajate kutseliit. Streik hõlmab paljusid tervishoiuasutusi üle Eesti, sealhulgas Tartu ülikooli kliinikumi, kus tööseisaku korraldusmeeskonna liige on anestesioloog Jaan Sütt.

Süti sõnul peatatakse hoiatusstreigi ajaks haiglates kõik plaanilised ambulatoorsed vastuvõtud, uuringud ja protseduurid ning plaaniline töö statsionaaris. Töötavad kiirabi, intensiivraviosakonnad ja erakorralise meditsiini osakond.

Ambulatoorsed patsiendid võetakse ta sõnul vastu samal päeval või lepitakse kokku uus, patsiendile sobiv aeg. Kui patsiendiga ei ole teisipäeva hommikuks ühendust võetud, siis need, kelle vastuvõtuaeg on just sellesse streigitundi sattunud, võivad ka ise selguse saamiseks oma arsti kabinetti helistada.

Neil, kes on kohale tulnud, tuleb arvestada aga streigi tõttu enama ajakuluga.

«Katsume patsientidele võimalikult vähe meelehärmi põhjustada. Mitte kedagi ei lükata nädalate kaugusele kuhugi järjekorra lõppu,» sõnas Sütt ning kordas Facebooki kommuuni loosungit: «Meie hoiatusstreigi mõte on, et tervis on kallis!»

«Jant selle teema ümber käib aastaid,» selgitas ta. «Me ei pea enam alustama arutelu, kas tervishoid on alarahastatud või kas seal on midagi efektiivsemaks võimalik muuta. Paljud uuringud ja riigikontrolli eksperdid on ammu ära tõendanud, et selleks, et patsiendid saaksid ka edaspidi vajalikku ravi, on rahastamise suurendamine hädavajalik.»

Streik näeb välja nii, et need arstid, õed ja tervishoiutöötajad, kes ei ole homme tööl või kel ei ole vältimatu abi andmisest tulenevaid töökohustusi, kogunevad kella üheksaks kliinikumi Lunini tänava poolse peaukse juurde. Meedikute nõuded ja soovid loetakse veel kord ette ning meeleavaldus jätkub aktiivse tegevusega sealsamas maja ees.

«Me tahame avada tulevikuhaigla. Sellise, mis on seest tühi ning kus tervishoiutöötajad saavad soovida vaid «Head tervist!» ning «Ole terve!», sest kui kõik jätkub viisil nagu seni, siis muud meil paraku teha ei lasta,» lausus Sütt.

Meedikute streik

• Arstide, õdede ja tervishoiutöötajate hoiatusstreik leiab aset 20. septembril kell 9–10.

• Tartu ülikooli kliinikumi meedikud kogunevad Lunini tänava poolsete uste ette.