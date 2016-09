Härma kool kaotas töövaidluse õpetaja koondamise üle

Töövaidluskomisjoni otsus ei ole veel jõustunud, seega ei saa komisjon töövaidluse sisu avaldada, nentis Tartu töövaidluskomisjoni juhataja Neenu Paavel.

Postimehe andmetel on õpetaja kasuks välja mõistetud hüvitise suurus 2000 eurot.

Koondatud õpetaja väljendas eile Postimehele korduvalt, et ei soovi seda teemat mingil viisil kommenteerida, ega ka selleteemalise loo avaldamist. «Pärast kaklust rusikatega ei vehita,» ütles ta.

Postimees austab õpetaja soovi privaatsusele ja ei avalda tema nime. Sotsiaalmeedias on teema aga tormilist kajastamist leidnud, muuhulgas on kooli õpilased ja vilistlased õpetaja toetuseks sõna võtnud. Nad on ka kleepinud koolimajja töövaidluskomisjoni istungi toimumise päeval õpetajat toetavaid silte ja korraldanud muid aktsioone.

Miina Härma gümnaasiumi direktor Ene Tannberg jäi kommentaarides samuti napiks.

Ta selgitas reede pärastlõunal saadetud kirjalikus vastuses, et töövaidlus õpetajaga on tunduvalt nüansirohkem kui sotsiaalmeedias avaldatu ja et töövaidluse täpsemaid asjaolusid kool õpetaja eraelu puutumatuse tagamise eesmärki silmas pidades paraku avaldada ei saa. «Kinnitame vaid seda, et kool on töövaidluses püüdnud leida õpetajale võimalikult soodsat lahendust,» ütles Tannberg avalduses.

Tannberg ütles, et küsimuses esitatud viide õpilaste tormilisele reaktsioonile on ilmselt liialdatud. «On tõsi, et mõned õpetaja endised õpilased levitasid kooli ruumides toetusavaldusi enda endisele õpetajale. Kooli juhtkond vestles nimetatud õpilastega ja selgitas neile olukorra asjaolusid. Sellega on olukord ka piirdunud,» kirjutas Tannberg.

Tartu linnavõimud ei ole veel kujundanud seisukohta, kas töövaidluskomisjoni otsus edasi kaevata.

Tartu abilinnapea Tiia Teppan ütles täna, et seda teemat ei puudutatud eilsel iganädalasel haridusosakonna koosolekul ja tal ei ole täna selle teema kohta mingeid täiendavaid kommentaare anda.