Tähelepaneliku kodaniku vihje viis varastatud auto tabamiseni

Teisipäeval laekus politseile Tartumaa elanikult vihje Lähtel asuva kahtlase sõiduauto BMW kohta, millel on välisriigi registreerimisnumbrid. Politsei kontrollis kõiki asjaolusid ning selgus, et tegu on 2006. aasta BMW-ga, mis oli nädal varem Tartust Mõisavahe tänavalt maja eest varastatud. Politsei uurib kõiki asjaolusid ja selgitab kuriteo toime pannud isikuid käimasoleva kriminaalmenetluse käigus.

«Politseil on palju häid kogemusi, kus aktiivne suhtlus kogukonna ja korrakaitsjate vahel on aidanud saada varastatud autode ja varaste jälile, samuti ennetada järgmisi vargusi,» kiitis Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juht Meelis Saarepuu koostööd kohalikega. «Kahtlasi isikuid, sõidukeid või tegevust oma kodukohas märgates on paslik tähelepanekud edastadagi politseile, kes täpsemad üksikasjad juba kindlaks teeb.»

Ta lisas, et valvsus ja oma vara kaitsmine ei tule kunagi kahjuks, olenemata, milline on sõiduki päritolumaa või vanus. Seetõttu tuletab politsei meelde, et sõidukivargust aitab ennetada sellele paigutatud signalisatsioon, võimalusel tuleks sõiduk jätta valvega parklasse. Selleks, et raskendada varaste tööd, tuleks autovõtmed kodus käe- ja silmaulatusest ära panna.

Võimalusel tuleks autole paigaldada ka täiendavad ning ebastandardsed lisatõkked. Tehase poolt paigaldatud seadmed on masstoodangule omaselt standardsed lahendused. «See tähendab, et varas teab ja tunneb potentsiaalseid turvaauke ja tal on juba olemas vajalikud vahendid nende murdmiseks. Seepärast on oluline tekitada üllatusmoment, sest kui kurjategija vahendid ootamatult ei toimi, võtab lahtimuukimine kauem aega. Nii on suurem tõenäosus, et ta jätab kuriteo pooleli,» selgitas politsei.