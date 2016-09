Galerii: Tartu aukodanik esitles 95-aastaselt oma uut raamatut

Raamatu "William Henry Fox Talboti fotode ja fotogravüüride kollektsioon Tartu ülikooli raamatukogus" kirjutanud Tullio Ilomets sai suvel 95-aastaseks. Esitlus ülikooli muuseumi valges saalis kujuneski suureks õnnitlemiseks. Muusikat tegi Toomas Lunge.

Et niisuguses eas autor kirjutab faktimere sügavustesse tungiva viiteaparaadiga varustatud uurimuse haruldasest fotokollektsioonist, on iseenesest imetlusväärne. Sellele lisab sära asjaolu, et kirjastuse Aasta Raamat uus üllitis on kahekordne kingitus.

«On sügavalt tähenduslik, et taaskord on Tullio Ilomets teinud oma ülikoolile enda sünnipäeva puhul kingituse,» sõnas ülikooli muuseumi direktori kohusetäitja Mairo Rääsk.

Raamatusse trükitud märke järgi on teose väljaandmine ühtlasi Tullio Ilometsa ja Helju Rajando laste kingitus oma vanematele, üllitatud neile tänutäheks.

Ilomets annab oma uurimuses ülevaate ülikooli raamatukogu foto- ja fotonegatiivide kollektsioonist, milles on fotograafia pioneeri William Henry Fox Talboti (1800–1877) originaalfotosid ja fotogravüüre. Kirjas on seegi, et need annetas ülikoolile teadlase lapselaps Matilda Theresa Talbot jaanuaris 1938.

Tartu aukodanik, emeriitdotsent Tullio Ilomets on muude uurimuste ja tegevuste hulgas seda teemat käsitlenud mitmes artiklis juba pool sajandit. Ülikooli muuseumi kogude osakonna konsultandina käib ta praegu ametis kord-paar nädalas.