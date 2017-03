Peeter Tulviste viimases pikas intervjuus Tartu Postimehele: kui sul on tervist, siis tuleb maksimaalselt kasutada seda aega

Ja minul pole paremagi tahtmise korral võimalik kaugeltki igale poole jõuda. Aga me kõik teame Tartus paari linnakodanikku, kes tõesti igale poole kohale jõuavad.

Raekojas olin ma jah. Ma olen Villem Reimani kolleegiumi asutajaliige. Esimene seda tüüpi institutsioon oli meil Uku Masingu kolleegium. Mõlema käimalükkaja on olnud Hando Runnel.

Ja siis võib teid kohata antikvariaadis. Kas raamat oma füüsilises olemuses on teile endiselt tähtis?

Jah, on küll. Missugune on raamatu tulevik, ei ole selge veel. Ma arvan, et vähemalt bibliofiilsete väljaannete puhul – need, kus raamatu välimus ja tiraaž on tähtis – sünnib sama asi, mis mitmel muul alal. Et muutub nähtuse, kõnealusel juhul ühe raamatu koht kultuuris.

Kuidas teile kui kultuuripsühholoogile tundub, kui palju on inimene üldse viimasel ajal muutunud? Ma mõtlen, kui vaadata 50 või siis 100 aasta taha?

Kujutleme kaht vanemat daami, kes tulevad õhtul teatrist «Hamletit» vaatamast. Üks ütleb nähtule mõeldes, et pole see inimene sugugi muutnud – täpselt samad probleemid ja kõik. Siis lähevad ümber nurga, vahetavad jututeemat ning hakkavad rääkima, et need tänapäeva noored on absoluutselt teistsugused inimesed, kui nemad ise olid.

Vastus on see, et on asju, mis muutuvad, ning on asju, mis on tõesti igavesti inimlikud.

Aga kui eestlast, tema olemust ja väärtushinnanguid silmas pidada, kas on midagi, mille pärast teie süda muretseb nüüd aastal 2015?

Loomulikult jah. Me tulime Euroopasse niisuguse kujutelmaga, vähemalt paljud kujutasid seda niimoodi ette, et siin ootab meid ees tore stabiilne ühiskond. Aga nüüd oleme sattunud täielikku põrgusse. Ja seda tuleb teadmiseks võtta ja sellega arvestada.

Selleks intervjuuks inspiratsiooni otsides komistasin ma faktile, et 1980. aastal kirjutatud 40 kiri on dateeritud 28. oktoobriga. See on teie sünnipäev. Te olite 35-aastane, kui kirjutasite alla kirjale, mis venestamise ajal kaitses eesti keelt. Hiljuti palju kõneainet tekitanud Gunnar Oki kõrghariduse raporti üks idee räägib sellest, et meie kraadiharidus peaks minema ingliskeelseks. Marju Lauristini arvamuslugu teisipäevases Postimehes hoiatas, et niisugust olukorda võib varsti nimetada enesekoloniseerimiseks. Et see on olukord, kus me ise asetame oma keele nõrgemale positsioonile. Küsin, kas meil on uut neljakümne kirja vaja?

Põhimõtteline vahe tolle ajaga võrreldes on selles, et me saame seda kõike siin vabalt arutada ja Marju Lauristin saab sellest kirjutada. Mis edasi juhtub, sõltub aga palju meist endast ja palju suuremal määral, kui sõltusid need probleemid sel ajal, kui me sellele kirjale alla kirjutasime.

Mis puudutab seda väga olulist näidet, teaduskeelt, siis ma tegelesin sellega aastaid tagasi. Käisin välja idee, et teadust tehes peab vahel ehk inglise keelt kasutama – peaaegu et reeturiks peeti mind selle eest.